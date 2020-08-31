針對總統蔡英文宣布開放進口美豬美牛，桃園市議會國民黨團31日於記者會抨擊民進黨「換了位置換個腦袋」，強調「昨非今是」，議員林政賢怒言「瘦肉精進口那天就是蔡英文下台那天」。指稱民進黨為了自身利益出賣國人健康，並質疑政府規畫的100億基金是否能真正輔導養豬戶，又或是獎勵國人使用瘦肉精。

議員褚春來說，萊克多巴胺曾用於人類氣喘用藥，失敗後才作為瘦肉精。他提到，口蹄疫已經讓台灣豬無法出口20幾年了，現在瘦肉精又要導致台灣無法和世界接軌。雖然政府成立了100億基金，但該基金是否為人民的納稅錢，同時，這100億並不能確切輔導養豬戶，反而會讓台灣的養豬戶也為瘦肉精淪陷。

議員徐玉樹抨擊，副總統賴清德擔任台南市長時，口口聲聲說「如果為了當總統要以犧牲人民健康作為交換條件，乾脆不要當罷了」，如今民進黨卻大改前非，指稱蔡英文應比照日本天皇戰敗後「切腹自盡」。

林政賢提到，桃園市食品安全管理自治條例顯示，豬肉相關產品不得檢出瘦肉精，桃園市長鄭文燦卻將修法，他強調，若是桃園市衛生局依法行事，黨團一定抗爭到底。

(中時 )