27歲女星夏宇禾臉蛋精緻、五官深邃立體，還有D罩杯的火辣身材，2017年演出《實習醫師鬥格》獲封最美女醫。時常透過社群平台分享生活點滴的她，近日PO出運動辣照，完美體態令人看了臉紅心跳。

夏宇禾30日在社群網站寫道：「跑跑跑，向前跑～聽說明天又要開始下雨了，趁天氣好趕快出來跑一波。」照片中，她把全部頭髮綁到後面，臉上似乎沒有任何妝感，膚質看起來仍晶瑩剔透；身穿白色的薄外套，裏面搭著同色系的運動內衣，胸前的深V設計透著一層網紗，深邃事業線若隱若現，貼身的黑色緊身五分褲勾勒下半身線條，身材曲線穠纖合度，網友看了直呼：「宇禾妳變漂亮了」、「有瘦耶妳」、「好身材」。

夏宇禾為了維持身材曲線，其實下盡許多功夫，她曾在新戲開拍前夕服用減肥藥，皮膚居然過敏、紅腫和長硬痘子，慘痛的經驗令她不敢再亂吃藥，改用健康的多吃蔬果、運動恢復體態和皮膚健康。

疫情開始前，她每個禮拜都會去四次健身房，現在改在家裡社區使用健身器材，也會外出慢跑、騎腳踏車和跳繩等燃燒脂肪，並且不喝冰飲、不吃宵夜，避免長出多餘贅肉。

(中時新聞網)