今天是開學日，台南市警六分局上午執行「護童專案」勤務時，除派員在學校周邊加強學童上學安全外，警六分局長陳錦文也趁此機會宣導從明天開始的「路口慢看停」交通大執法勤務，提醒民眾駕車行經路口需減速慢行、左右察看，遇有行人均應暫停，以維護用路人安全，畢竟「下了車，我們都是走路的人」。

新冠肺炎疫情威脅仍在，各級學校都需量測體溫，為使學童體溫測量動線、校園周邊交通秩序順暢，陳錦文特別前往日新國小及新興國小關心學童們上學狀況，並針對轄區7所國小編排護童勤務，未來也將在學童上、下課的熱點時段，每天編排護童勤務，更將針對各中小學校周邊增加巡邏密度及強度，落實校園安全維護。

警六分局指出，據統計，交通事故中，行人死亡人數有反彈攀升的趨勢，全台2018年行人死亡人數為406人、2019年458人，近4成發生在路口；以台南市為例，2018年行人死亡人數為27人，2019年為38人，增加了11人，且近5成發生在路口，肇事前3大主因分別是：車輛未注意車前狀況；車輛搶越行人穿越道；行人未依規定行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路等，因此9月1日起將針對「車不讓人」、「行人違反路權」加強路口交通大執法，希望能降低行人死亡的主因。

陳錦文強調，「下了車，我們都是走路的人」，保護行人、學童的交通安全，警方責無旁貸，也期盼市民及用路人可以配合警方指揮和政府政策，遵守行車秩序規範，共同營造安全的用路環境。

(中時 )