一名女機車騎士日前到加油站加油，金額70元，她拿一千元付，店員卻只找她830元，她點完鈔票還沒開口問，店員就馬上主動補了100元，令她懷疑「內情不單純」，認為加油員「A錢」手法太粗糙。

這名女騎士在臉書《爆怨公社》貼文指出，28日下午騎車去加油，表明95汽油加70元，結帳時她一邊滑手機、一邊掏出千元大鈔，店員找錢後她一點，發現只找她830元，正當她一頭霧水時，店員立刻反問「是少100元嗎？」接著馬上拿出100元補足。

網友PO出加油站發票。(圖/截自臉書爆怨公社)

原PO質疑，她從頭到尾都沒吭一聲，為何店員會知道少100元？而且她都還沒回答，店員就立刻主動補上100元，一連串的動作都令她質疑內情不單純，因此發文寫道：「孩子～我很想跟你說，你的手腕太粗糙了！」

貼文曝光後，引起兩派網友論戰，有人認為「主要是加油站工讀生的反應吧，沒說話他自己主動說是少100嗎？誰都會聯想到是刻意、不是忙到忘記，我以前在加油站打工，確實這種人不少」、「我也遇過，那間加油站我很少去」、「直覺不單純，後來去加油都拿一百去找，或找自助加油」。也有人緩頰說，或許加油員有在看客人點鈔，「有時候真的會漏掉，至少他沒爭辯」、「結帳多出來的錢，也不是加油員的，算錯、找錯難免，沒必要說成這樣」。

(中時新聞網)