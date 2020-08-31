國民黨花蓮縣議會黨團也強調增修自治條例，嚴格規範瘦肉精法規，「中央不做的，地方來做！」（羅亦晽攝）

蔡政府28日突然宣布明年初將開放含瘦肉精的美豬進口，引發在野黨群起攻之；國民黨花蓮縣議會黨團今召開記者會，質疑蔡政府此舉將門戶大開，重創台灣畜牧業，痛批民進黨「換個位置，換個腦袋」、「棄人民健康不顧」，黨團也強調增修自治條例，嚴格規範瘦肉精法規，「中央不做的，地方來做！」

國民黨花蓮縣議會黨團指出，過去民進黨在野時，強烈反對含瘦肉精豬肉進口，2012年更大動作召開記者會，要求瘦肉精零檢出，如今執政了就見風轉舵；反問蔡政府，面對民進黨過去的主張，「你們是忘記了，還是害怕想起來？」

議員謝國榮表示，針對全國人民健康，加上近年推展年輕人生育的問題，要人口數增加，又要進口含瘦肉精的美豬，這會對生育產生危害，黨團會將所有食安問題條列出來，要求縣府快速訂出自治條例，納入「瘦肉精零檢出」。

謝國榮呼籲蔡政府，開放美豬進口，將會衝擊地方產業，更不要把2千300萬人民的身體健康，拋在腦後。

議員徐雪玉指出，台灣人飲食習慣和西方國家不同，婦女坐月子的時候，會吃麻油腰花、豬心、豬肺等燉品，而內臟最容易累積藥物，若美豬進口，對婦女來說十分危險，同時也不清楚美豬會以何種形式進口，對民眾來說是非常危險的食品。全台養豬戶多，供應量足，根本不需要進口美豬，呼籲民眾反抗抵制，拒絕美豬進口。

議員林宗昆呼籲執政黨，請以當時在野時，用同樣的標準執行此議題，同時也會要求縣內教育單位，全面禁止食用美豬美牛，加上花蓮有優質畜牧產業，如連真豚，應全力推廣；另外也會要求衛生單位，要求張貼縣內各餐廳，張貼告示是否使用美豬美牛，確保食用者健康安全。

黨團表示，自治條例針對瘦肉精所有規範部分，將嚴格監督，並要求縣府落實，若沒有納入規範，也將立即提案修正，納入「豬肉及其加工品不得檢驗出含瘦肉精」，並高喊「中央不做的，地方來做！」

就讀宜蘭大學的黃同學質疑蔡政府，當初反對而現在開放，是否受到美國的壓力，呼籲政府應莫忘初衷，始終如一，保護台灣豬農。

(中時 )