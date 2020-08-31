國民黨主席江啟臣今天在台東縣議會黨團反美豬進口，他說，捍衛人民的健康，中央不顧，地方來顧，將由黨團議員提出或落實地方自治條例，他也要求蔡總統深思，人民的健康不能拿來做政治利益交換。

江啟臣表示，蔡英文總統在發布瘦肉精豬肉進口時，國會沒有接到任何通知，地方政府沒有接受到任何相關訊息 中央不顧人民健康，只好地方來顧，由地方黨團站出宣示捍衛人民的健康，依據地方自治法相關規定在衛生管理之議題，地方有權制定自相關自治條例，幾年前有些縣市政府已自訂相關自治條例。

他說，台東縣政府過去訂有類似的自治條例，有些條例可更完善，比如沒有罰則部分，如果已完善自治條例，議會黨團也會要求落實，未制定的縣市，議會黨團會提相關提案要求縣市訂定相關自治條例。

江啟臣批蔡總統，上周五一場記者會就決定台灣的未來，不溝通、不受監督、不管產業衝擊、不顧人民健康、沒有社會共識，4不1沒有倉促的政策，就要讓全台灣民眾都要買單，連人民健康都可以不顧。

(中時 )