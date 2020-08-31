2022台北市長選戰引人矚目，媒體人韋安今天在臉書發文，指國民黨立委蔣萬安為什麼這麼早跨選區設服務處，為2022台北市長選舉提前佈局？是因為碰到怪咖羅智強。不料卻釣出正在騎電動機車環島宣傳公投的本尊羅智強上去回應，表示他要先拼明年的公投綁大選公投。

韋安說，蔣萬安為什麼這麼早跨選區設服務處，為2022台北市長選舉提前佈局？因為來自黨內的競爭壓力太大。早就宣稱也要選北市長的羅智強，是個怪咖和奇特的人，用與眾不同的方式，走政治路。2013 年辭掉總統府副秘書長，曾失業9個月。後來完全靠寫作維生，經營社交媒體，天天站街演講。5年後，以全台第一高票當選市議員。

韋安說，雖然蔣萬安是「天之驕子」，有先天優勢。但如果無法步步為營，與打不死的小強競爭纏鬥，可能會跌破眼鏡，連出線的機會都會被後者做掉。

羅智強上去留言說，努力面前，向著標竿直跑。先拼明年的公投綁大選公投。

(中時 )