隨著南韓吃播文化越來越普遍，不少網紅改以幽默及鮮明的個人特色吸引粉絲的喜愛。而在IG上擁有超過85萬及FB超過300萬名粉絲追蹤的吃播主梁秀彬(양수빈)便靠著「棉花糖體型」與不計形象的搞笑風格在網路上迅速竄紅。不過，近幾年積極減肥的她，這兩日在IG上曬出過去與現在的照片及影片，巨大的落差讓不少人驚覺「她真的小了一號」。
擁有177CM總是給人開朗形象的她，開設YouTube頻道時便以「大隻肉肉女」的樣貌成功在一片正妹吃播主中殺出一條血路，也因此讓她體重一路飆破至131kg，身體開始出現警訊，為了恢復健康與自信她便在一年前開始訂下了減肥計畫。
雖因吃播的關係使得她不得不持續吃下大量美食，但不拍攝時她便改成一天兩餐或是只吃沙拉控制吃進去的熱量，加上運動量大增，讓身體經過473天的努力後逐漸出現改變，體重由131kg成功甩掉45kg，內臟脂肪也從70降至24，原本厚實的背看起來不再這麼壯、臉蛋也變得比之前更加精緻、立體。
不少粉絲看到這驚人的變化，紛紛留言大讚「以前胖胖的也可愛，但現在看起來更有自信了」、「加油加油越來越美了」、「健康真的最重要不管你變怎樣都支持你」。
(中時新聞網)
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