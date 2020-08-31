明天起，全國路口安全大執法上路，為期1個月，汽、機車未禮讓行人將取締，最高可罰3600元，請用路人多注意。交通部與內政部明天也將舉行聯合記者會，由兩位部長宣示啟動路口安全大執法。

近年行人車禍死亡人數攀升，去年達到458人，交叉路口行人事故為209人。事故肇因以「車輛未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」，及「行人未依規定行走行穿線、地下道、天橋而穿越道路」為前三肇因。由於交通事故不減反增，很多發生在路口，交通部與警政署日前共同宣布，將於9月1日起實施為期1個月的全國路口安全大執法。

交通部道安會執秘謝銘鴻說，現行罰鍰為1200元至3600元，明天大執法，汽、機車未「停讓」行人將依法開罰；路政司正研議提高罰鍰額度，提高方向已確定，只是程序尚未完成，未來送立法院修法三讀通過後，罰鍰額度將提高為3600元至6000元。

交通部長林佳龍也說，最近這幾個月發生數起令人遺憾的交通事故，都是車輛未停讓行人通過造成。強化行人優先的觀念，刻不容緩。除了全面檢討易肇事路口標誌標線、從法規面修正導入友善行人設計，也跟內政部長徐國勇討論決議，9月1日起，鎖定汽機車未停讓行人的違規大執法，提醒駕駛朋友留意。

林佳龍說，下了車，每個人都是行人，都會期盼更安全的用路環境；提醒駕駛朋友，通過路口務必「擺頭」確認有無行人，停讓行人優先行。行人通過路口也請加快腳步，千萬別當低頭族。

(中時 )