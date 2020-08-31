新竹市國際風箏節發生3歲小女童慘遭巨型長版風箏尾段捲上天意外，畫面曝光後引發各界議論；彰化縣鹿港鎮去年首度舉辦第一屆鹿港風箏節，鎮長許志宏表示，今年傾向延續辦理，但由於發生意外，會再更慎重一點，針對整體活動的安全性、可行性再做評估考量。

1名3歲小女童30日與家長前往新竹南寮參與風箏節活動，不料竟遭風箏尾段捲上天空狂甩30秒的畫面，令網友和家長們看得膽戰心驚，所幸小女童平安被救下，但仍明顯受到驚險。

去年首度舉辦的第一屆鹿港風箏節，可愛的大型氣囊風箏在鹿港鎮立體育場起飛，鹿港小鎮天空彷彿成為空中動物派對。（資料照，謝瓊雲攝）

新竹市因九降風強勁被稱為風城，其實鹿港冬季的東北季風風力也絲毫不遜色；去年鹿港風箏節開幕活動同樣也有喜從天降的撒糖果活動，2層樓高的小鹿氣囊風箏、春聯風箏，和喜從天降的糖果風箏；尤其國內眾多風箏好手齊聚現場，放飛10層樓高的大型氣囊風箏、超過百米以上的串連風箏，及各式地景風箏，讓民眾看得驚呼連連、目不轉睛。

第二屆鹿港風箏節預計今年11月再度登場，鹿港鎮長許志宏（前）強調，尚未完全敲定，由於新竹活動剛發生意外，公所將會針對整體活動的安全性、可行性，進行更審慎的評估，安全絕對是第一考量。（資料照，謝瓊雲攝）

許志宏表示，不管辦什麼活動，安全一定是最優先、第一考量，去年11月24日在鹿港鎮立體育場首度登場的鹿港風箏節，共吸引2.3萬人潮，盛況空前、十分成功，也造成家長與小朋友極大回響。活動委請專業單位執行，在施放風箏之前，就有嚴格要求參觀遊客全部疏散到外圍，將場地淨空才開始放起風箏，等風箏全數起飛，才開放民眾再度進到場內參觀。

許志宏表示，這次意外癥結點就在於遊客家長帶著小朋友太過靠近放風箏場地，因此今年預計11月初會舉辦的第二屆鹿港風箏節，將會更慎重做整體安全性與可行性評估。

(中時 )