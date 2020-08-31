中央宣布將開放美豬、美牛進口，過去高呼反對的民進黨員被質疑是「昨非今是」。資深媒體人黃暐瀚表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌雖強調，先前對含瘦肉精肉品進口台灣有所「保留」，但在2012年7月，國際食品法典委員會Codex通過10ppb的殘餘標準之後，就改口「接受」了。黃批蔡蘇兩人應承認自己雙標，並跟國人道歉，硬拗無法通過民眾檢驗，黃直呼「雙標不意外，硬拗最不該」。

黃暐瀚在臉書指出，若國民黨不是在2016丟掉政權，一路執政到現在，受到美國壓力，非得進口含瘦肉精的牛豬進口台灣的政府，確實可能是國民黨政府，但這是「沒有發生」的事。他說國民黨沒繼續執政，也沒開放美豬，更沒有進口三十個月以上的美牛，這些都是國民黨沒有做，或說因為民進黨強力阻擋而做不到，現在成為民進黨突然改口要做的事。

黃暐瀚提及，蔡、蘇雖口徑一致，強調先前對含瘦肉精肉品進口台灣有所「保留」，但在2012年七月，國際食品法典委員會Codex通過10ppb的殘餘標準之後，就改口「接受」了。黃列出時間順序，批蔡跟蘇說的明顯是謊言。

2012-7-5：Codex 通過10ppb殘餘標準。

2012-7-6：民進黨團開記者會，強調還是要用最高標準！

2012-7-25：立院臨時會表決同意10ppb以下美牛可進口台灣，民進黨全反對票。

2013-3-6：傳馬政府計劃開放「美豬」，民進黨立委劉建國嗆「總統下台」！

然而，面對網友質疑，蘇回應稱「當Codex訂定標準後，我已主張以國際標準面對美豬美牛，始終如一！」對此，黃暐瀚質疑，若2012年7月5日之後，就已經同意「美豬美牛」可以使用國際標準進口台灣，那同年7月25日的反對票、2013年3月6日的「美豬進口、總統下台」，是在反對幾點的？

黃直言，事實就是民進黨從頭到尾反對「美豬、美牛與瘦肉精」進口台灣，直到2015年，蔡與民進黨嗅到「當選執政」的味道，才開始「想要接受國際標準」，但也不敢明說或真的做。黃說他講的每一句話、每一個論述都有實證，網路資料，人人可查。蔡、蘇應該承認自己雙標，並跟國人道歉，硬拗是無法通過民眾的檢驗的。這三天來，政府上上下下的每則「說明」，每個「懶人包」，跟每張「示意圖」，都只是狠狠打臉當初污衊國民黨想跟美國妥協，是喪權辱國、是危害台灣人身體健康的證明而已。

黃暐瀚提及，若ECFA、美豬美牛進口，都可以執政前一套，執政後一套，變得臉不紅，氣不喘，髮夾彎轉多了，誰能保證民進黨信誓旦旦的「兩岸問題」，不會有一天，也突然使出「時空不同之術」，愛台灣，變成賣台灣？

(中時新聞網)