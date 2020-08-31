總統蔡英文未經國會同意，突襲式宣布進口含瘦肉精的「美國毒牛、毒豬」，引起全民恐慌。國民黨台中市議會黨團31日與其他22縣市黨團共同連線召開記者會，抨擊民進黨執政，黑心政府、黑箱作業；黨團堅決反對開放來自任何一個國家含瘦肉精的豬肉進口，強烈要求市府嚴格落實食品安全衛生管理自治條例，保障民眾健康。

黨團書記長陳政顯說，蔡英文總統賭上全民健康來換貿易談判的一絲可能，在未經國會通過，也不顧民意及產業衝擊的情況下，開放含瘦肉精之美豬、美牛進口，門戶大開，不僅將重創我國的畜牧業，更棄人民健康於不顧。賴清德曾說過，犧牲國人健康來換取其他利益的人不配當總統，黨團呼籲賴清德要實現政治人物的誠信，趕快連署罷免蔡英文總統。

國民黨市黨部主委林敏霖強調，國民黨部這次半步都不會退，一定會當所有民眾的後盾，一起爭取維護自己的權益。（陳世宗攝）

衛生局長曾梓展指出，瘦肉精（萊克多巴胺）會對人體產生傷害是有科學事實的，對運動選手來說也是禁藥，零檢出才是市民之福，衛生局一定會依據食安條例，嚴格稽查，抓到一次就罰一次。法制局長李善植表示，釋字738號鼓勵地方的標準比中央嚴格，目前食安條例是經議會同意中央核定有效，市府一定會落實。

農業局長蔡精強表示，農業局反對瘦肉精使用的立場不變，中央開放瘦肉精對台灣豬農是不公平的競爭，中央應該依照WTO國民待遇原則，禁止含瘦肉精豬肉進口，也反對中央農委會修正可以使用萊克多巴胺。

養豬協會創會理事長個人養豬40餘年，他表示養豬的產值上千億，丟個100億的基金算什麼？執政當局根本沒有事前告知或與他們協商，讓他們措手不及，中央進口含瘦肉精豬肉的決策對產業的打擊太大。

市議員冉齡軒、張瀞分、黃健豪、羅廷瑋、朱暖英等指出，民進黨執政，黑心內閣、黑心政府、黑箱作業。農曆7月鬼話連篇，開放含瘦肉精美豬進口這麼重大的政策宣布前，完全不和人民溝通，置台灣民主於何地？台灣人民要醒醒，不要再被騙、不要再被禍害下一代。

市議員黃馨慧、劉士州、李榮鴻、賴義鍠說，中央的進口美豬政策，欺騙出賣台灣2300多萬的人民，欺負豬農。陳時中說一國多制不是好現象，是不是在打臉當年的蘇貞昌說的地方要制訂更嚴格的自治條例；民進黨不會有配套措施，請民眾與養豬農戶不要再相信民進黨的謊言；美國是麻煩製造者、民進黨是問題製造者。李麗華說蔡英文鬼迷心竅，高呼蔡英文下台。

市議員李中、楊正中、陳文政抨擊說，要把這個當作另一場鴉片戰爭，國人除了要被餵食含瘦肉精的豬肉外，美國的豬到岸價格約38元，不會有那麼多正義的廠商還會繼續使用70元的本土豬肉，到時候錢被美國賺走了，台灣的養豬產業也垮了。另外，陳時中說各縣市不要扯台灣後腿，陳時中準備像中央廢管制生煤條例一樣，要廢各縣市零檢出的食安自治條例了嗎？

國民黨市黨部主委林敏霖強調，國民黨一路以來都和民眾站在一起，這一回勇敢站出來，不僅只是因為養豬產業、民眾財產的問題，更是為了後一代的問題，黨部這次半步都不會退，一定會當所有民眾的後盾，一起爭取維護自己的權益。

陳政顯認為，國人的身體還是同樣的身體，不因為時空環境不同而可以吃瘦肉精，民進黨從政人士千萬不要昨非今是，拿出你們的良心來，小心你也會吃下去，要求台中各單位，各通路要加強稽查，雖然中央政府顢頇無能，但台中市政府一定要嚴格把關。

黨團議員與養豬協會豬農們一起高喊「拒絕瘦肉精，中央政府不要賣台」！「瘦肉精零檢出」！

(中時 )