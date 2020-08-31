汽車業也開始導入LINE Pay。三陽工業(2206)旗下代理HYUNDAI汽車品牌的南陽實業，為國內首家導入LINE Pay行動支付的汽車品牌，首先提供保養維修費可用LINE Pay，預計9月再推購車訂金可使用LINE Pay行動支付。

消費趨勢大改變，根據資策會2020年最新調查，國人使用行動支付比例高達35.3%，首度超越過往常見實體信用卡或金融卡(占比33.9%)，其中各行動支付品牌的用戶數排名第一名為LINE Pay，占比28.1%。汽車品牌HYUNDAI汽車總經銷南陽實業宣告跟進無現金交易，為國內首家導入LINE Pay行動支付的汽車品牌。

南陽實業與國內擁有超過730萬用戶的最大行動支付業者LINE Pay及一卡通公司攜手合作，提供HYUNDAI車主以LINE Pay支付保養維修消費金額。HYUNDAI車主可透過LINE Pay選用綁定之信用卡/簽帳金融卡支付，或選用LINE Pay Money帳戶付款。HYUNDAI全國各地服務廠完成設置LINE Pay mini行動支付收款機，預估每年超過50萬以上車次回廠的車主，無論是保養維修或是購買HYUNDAI相關周邊產品，都能憑LINE Pay結帳付款。南陽實業也預計9月再推展購車訂金可使用LINE Pay行動支付。

(時報資訊)