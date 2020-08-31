《商情》產能穩定 亞洲醋酸行情回跌 11:592020/08/31 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因勞拉颶風對美國廠家威脅減緩，促使產能停擺擔憂消除，醋酸行情在連四周持平後，首度出現小跌修正，由於長期緩慢的需求和充足供應，令價格受壓，最新現貨報價每噸約325-330美元左右，較前次報價下跌2%。 預期下游溶劑乙酸酯工廠的開工率將在9月穩定在90％左右；另外，PTA的主要生產商自下游需求回升之後，自8月初來將其工廠利用率先前的約50%提高至產能的90%，有望支撐現貨報價穩定呈漲。(商品行情網) (時報資訊) #產能 #現貨 #醋酸 #下游 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所引資 讚台股有四好 04:102020/08/31 投資理財 《韓股》工業數據乏善可陳 韓股回跌 11:592020/08/31 財經 《鋼鐵股》拉高資本支出續擴廠 世紀鋼股價再創新高 11:082020/08/31 財經 《國際經濟》總統大選年撐腰 美股9月行情不悲觀(2-2) 08:182020/08/31 財經 康那香 市場看好獲利 04:102020/08/30 證券．權證 《商情》需求強勁 紐約咖啡漲逾3％ 10:512020/08/31 財經 《商情》運價承壓 BDI指數下跌1.1％ 10:002020/08/31 財經 《商情》颶風擔憂消退 紐約棉花續跌 10:172020/08/31 財經 《國際經濟》總統大選年撐腰 美股9月行情不悲觀(2-1) 08:182020/08/31 財經 海外布局 整合供應鏈 前進印度市場 04:102020/08/31 財經要聞 財經熱門新聞 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 聯發科與死敵搶奪5G陸市占 申請出貨華為成決勝關鍵 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 鑽禁令漏洞 美企晶片搶大單 華為新業務拚取代智慧機地位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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