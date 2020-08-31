因勞拉颶風對美國廠家威脅減緩，促使產能停擺擔憂消除，醋酸行情在連四周持平後，首度出現小跌修正，由於長期緩慢的需求和充足供應，令價格受壓，最新現貨報價每噸約325-330美元左右，較前次報價下跌2%。

預期下游溶劑乙酸酯工廠的開工率將在9月穩定在90％左右；另外，PTA的主要生產商自下游需求回升之後，自8月初來將其工廠利用率先前的約50%提高至產能的90%，有望支撐現貨報價穩定呈漲。(商品行情網)

(時報資訊)