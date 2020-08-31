投銀暨資產管理公司National Securities首席市場策略師、亦為長期看漲美股的大多頭霍根（Art Hogan）表示，不祥的趨勢顯示標普500指數迭創高峰的記錄可能將遇到麻煩，或許是時候為拉回做準備。

標普500指數可望創下1986年以來的8月最佳表現，但霍根提出警告表示，一項主要的技術指標顯示，標普500指數創歷史記錄的連漲升勢恐將進入亂流。

他在接受媒體訪問時表示，標普500指數在短線上已經超買，漲得真的太快。霍根引用相對強弱指標－即RSI線圖，他表示，當RSI約為50，代表股市基本上為中性，當RSI為30，代表股市已經超賣，而當RSI達到60或70，代表股市已經超買。目前標普500指數的RSI約為75，明顯就是超買格局。

他警告標普500指數可能在9月與10月間回跌5%～10%。「這不算什麼，但如果我們在場邊仍有現金在手，這肯定告訴我們前面會有一個更好的進場機會」。

他表示，美國新一輪新冠紓困案協商仍然陷入僵局、美國總統大選，以及美中兩國之間的緊張局勢，都可能使標普500指數創造歷史進程脫離軌道。

標普500指數在上周五首度收在3500點之上，若無意外，可望在周一創下36年來8月最大漲幅。與3月23日跌至的谷底相比，該指數已經上漲52%，今年來已漲近9%。

不過，霍根並未改變其長期看多的立場，他表示，標普500指數正處於長期牛市格局，我只是認為我們對於一點修正反應過度，我們預測標普500指數未來12個月將上看3600點，這不算是很大的漲幅，但我不認為這會是一條直線到頂。此外，他表示將利用股市拉回鎖定對經濟局勢敏感的族群，尤其是金融、能源與工業股，「2021年將會有大量的經濟活動」。

(時報資訊)