上周五美股標普和那斯達克收盤突破天花板，韓股追蹤全球的追高，然周一工業產出數據的乏善可陳，以及國內疫情仍緊張，拖緩了韓股開盤的漲勢。

周一南韓KOSPI指數小跌5.5點或+0.23%，為2348點。

南韓周一公布數據，七月工業產出出現連兩月的上升，然不如市場預期。另預計八月新一波疫情將顯現在隨後的經濟數據表現。

南韓周一新報248名確診病例，較前一日的299名再下降。南韓在周日收緊社交管制規則，希望有效控制病毒擴散。首爾地區目前關閉所有現場即食的餐廳、酒館和麵包蛋糕店，欲對控制疫情產生效果。

中國八月工廠活動出現較緩增長速度，主要是西南部大水的災情影響了小型公司的生產活動，小型公司同時也在力拼經濟復甦。

外資為上午最大賣家，賣超4284億韓元(約3.62億美元)。

領頭羊三星電子上漲0.72%，SK海力士跌2.0%。

韓元上午小跌0.2%，1182.3韓元兌一美元。

最具流動性的三年期國債殖利率上漲1.9個基點，來到0.914%。十年期國債殖利率上升1.3個基點，為1.499%。

(時報資訊)