民進黨政府解禁瘦肉精美豬，國民黨今天串連22縣市開記者會反制，國民黨中央今天也邀請專家學者來開記者會。師大化學系教授吳家誠指出，瘦肉精本身就是有毒的東西，他是荷爾蒙毒、基因毒；台灣競爭力論壇知識經濟組召集人盧信昌也指出，美國屠宰大廠以及主要肉品商都已經堅持不用萊克多巴胺，「我們何苦來哉？」

吳家誠表示，瘦肉精本身就是有毒的東西，是一種荷爾蒙毒，他的功能是讓動物長得快，瘦肉長得多，這種生產方式根本是不注重生產道德的國家才會做的，很不人道的飼養方式，這根本是黑心產品，解禁瘦肉精美豬就是在縱容黑心產品。

吳家誠指出，因為萊克多巴胺本身就是荷爾蒙毒，攝取會導致荷爾蒙走樣，進而讓身體整體性不平衡，且科學證據都顯示會累積在體內，包括內臟、眼睛，尤其影響小孩、孕婦、糖尿病、心血管疾病者最多，這些屬於社會弱勢的人權益就這樣被剝奪了，這種事一定要反對到底。

盧信昌則指出，美國俄亥俄州今年二月已經開始通知養豬農戶，八月份要開的豬隻拍賣大會，進去參展的豬都必須保證沒有使用萊克多巴胺，美國大的養殖業者，也在去年十月公開表示絕對不用萊克多巴胺，美國主要屠宰業者、肉品商都公開堅持不用萊克多巴胺，「我們又何苦來哉，開後門卻不知洞有多大。」

盧信昌也質疑，瘦肉精美豬跟30月齡美牛開放以後，台灣能夠換到什麼？如果是利大於弊，那利在哪裡？是不是有加入什麼組織或簽立協定的優先權？總統也沒交代，台北法案也沒有說美國跟台灣要簽FTA。

(中時 )