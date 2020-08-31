白色轎車逆向行駛到對向車道，正面迎擊順向的香檳金色的轎車。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

臺南市北區文賢路31日清晨7時10分發生一起汽車對撞車禍，王姓男子酒駕將車開到對向車道，直接撞上正要送女兒上學的林姓女子座車，林家母女皆受輕傷，林女滿嘴鮮血嚇哭女兒，王男依照公共危險、過失傷害罪嫌移送臺南地檢署偵辦。

正逢開學第1天，42歲林姓女子7時許開車送5歲女兒到幼稚園上學，在文賢路北往南時，竟見到南往北對向車道一輛轎車越過分隔線，逆向而來，林女驚嚇連按3聲喇叭，仍無法阻止該車停下，兩車正面對撞。

林女尖叫，嘴巴因撞擊力撞上方向盤流血，後座女兒臉部輕微擦傷，見母親嘴巴流血，嚇得放聲大哭。警方到場，發現逆向的30歲王姓汽車駕駛渾身酒味，酒測值○‧58毫克。

王男肇事後仍因酒醉感到昏沉，在警局內時睡時醒，他稱與朋友喝到凌晨4時，清晨開車要找朋友，然後到善化區工作，在車禍地點急著左轉，才會逆向開到對向車道，他清醒後懊悔不已，希望與被害的林女達成和解。

清晨就有汽車逆向行駛與車對撞，路人拍下兩車正面對撞的影像上傳網路粉絲頁。網友留言批評「智障逆向」、「正面對決」、「肯定是日本人」。

林女送醫治療後回到派出所製作筆錄，她稱傷勢無大礙，擔心女兒驚嚇過度，會對王男提告傷害。

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(中時 )