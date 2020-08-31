17歲的林姓檳榔西施，因發現潘姓雇主們吸毒、又被懷疑勾引別人男友遭毒打，一度跑後惹來殺機，慘遭圍毆痛打，還被開山刀砍殺，最後遭絞死焚屍亡，2男2女凶手逍遙法外21年多，因祕密證人檢舉曝光，桃檢依殺人罪嫌起訴，並向法院求處重刑。

檢警調查，17歲的林姓檳榔西施從苗栗北上桃園工作，受雇於41歲潘男、42歲陳女、40歲吳男和37歲陳女合資經營的檳榔攤，因一行人都有吸毒，且潘男為軍人，擔心吸毒被林女檢舉會受軍法審判，加上陳女懷疑林女和吳男曖昧，以檳榔攤營收短少為由，找來林女「教訓」一頓。

4人1998年底先將林女拘禁在檳榔攤2？房間內，輪流毆打並持檳榔剪剪剃她頭髮，林女一？逃跑，被抓回後引發殺機，4人不但掌摑、毆打頭部、踹踩林女，潘男還持棒球棍痛毆，再持開山刀砍殺林女，導致她流血不止、漸失意識，他還不罷休，以毛巾纏繞她頸部，再插入棍棒絞死林女，過程中2陳女還不斷腳踹捶擊林女腹部，導致林女全身多處銳器傷、頭部鈍傷，再遭外力悶縊致頸部脫位，引發中樞神經休克死亡。

事後4人謀議毀屍滅跡，潘男提議棄屍並焚屍，隨即購買3桶汽油，在當年12月9日16時許，4人夥同53歲何女駕駛銀色車輛載運林女屍體，到平鎮復旦路旁草叢，合力將林女屍體卸下，再由吳男傾倒汽油、潘男點火焚燒，導致林女臉部特徵無法辨識、衣物燒燬，屍體則因過度焚燒燒焦、捲曲及收縮，甚至焦黑龜裂，5人旋即棄屍逃離現場。

桃檢指出，案發時檢警全力緝凶，也發布查緝專刊，但苦無具體事證，直到近年祕密證人檢舉，重啟調查，並報請桃檢婦幼專組檢察官林郁芬指揮偵辦，抽絲剝繭，鞏固事證。

檢方強調，雖發生在近22年前，但案發之初檢警業已積極追查，並沒有追訴權不行使的情況，且刑法第80條追訴權時效規定雖於案發後歷經2次修法，但依現行刑法第80條第1項第1款但書、及刑法施行法第8條之2等規定，林女遭殺部分並無追訴權時效消滅的問題，依法仍得追訴，依殺人罪嫌將4人起訴，侵害屍體罪行因已過追訴權時效不起訴，檢方痛斥潘男等人泯滅人性、犯後推諉卸責，讓家屬承受無法抹滅的傷痛，建請法院求處重刑，以資懲儆。

(中時 )