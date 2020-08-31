監察院上午公布最新一期財產申報資料，其中文化總會副祕書長李厚慶的妻子白舒樺與李厚慶在監察院今年5月29日及8月31日公布的資料分毫不差，包括土地、建物、汽車、存款、債務完全一模一樣，2次申報期間相差了3、4個月，相當罕見。

曾在新竹市政府任職處長的白舒樺與李厚慶在監察院財產申報網頁共有自2018年起刊出的4次申報，其中在2018年6月一般申報中只有一筆土地、一筆建物，另有價值77萬元的HONDA CRV汽車、並有478萬左右的債務；信託申報則有344萬多元的台泥等上市櫃股票，均登記在李厚慶名下。

2019年5月刊出的財產申報資料中，則是一片空白，未顯示土地、建物、汽車、存款、債務等資料；但當年度白舒樺信託申報175萬多元的上市櫃股票。其中白舒樺聲明，他與李厚及未成年子女名下財產，符合公職人員財產申報法第7條規定者，已與台灣銀行完成信託。

但在今年5月刊出的申報中，白舒樺與李厚慶共登記4筆土地、14筆建物、價值85萬元的本田汽車1輛、存款115萬元、有價證券3萬多元、在珠寶古董欄位登記了33萬元的台銀受託信託財產專戶、黃金存摺、另有377萬元因購置不動產的債務；另外信託有177萬多元的台泥等上市櫃股票。

最後則是在今天刊出的最新財產申報中，同樣有4筆土地、14筆建物、價值85萬元的本田汽車、存款115萬多元，其餘有價證券、珠寶古董、債務等「精確到個位數字」一元不差，上市櫃股票177萬多元也相同。

李厚慶日前因未利益迴避擔任評委，19日遭工程會自學者專家資料庫除名，對於2次申報財產間隔數月，但金額相同，官員也說少見，監察院資料顯示，白舒樺近期申報日期，1次是在去年11月1 日、一次則在今年3月1日，2次期間相近，應該1次是定期申報，另1次則為離退職申報，至於2次內容相同是否有申報不實，還要抽查認定。

(中時 )