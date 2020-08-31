衛福部食藥署在新冠肺炎疫情之初，開放包括大陸在內的篩檢試劑進口，國民黨革實院長羅智強當時在臉書發文，肯定中央流行疫情中心指揮官陳時中沒囿於政治考量、意識形態的作法，不料最近遭部分媒體或網軍攻擊他圖利大陸篩檢試劑業者，氣得羅智強今天在臉書大罵「人可以綠，但腦不要殘，好嗎？」

羅智強說，最近有一些媒體，和不入流的綠營人士，拿他今年3月21 日肯定陳時中沒有政治考量，開放大陸新冠肺炎篩檢試劑進口，影射他圖利大陸試劑、親中賣台加舔共。天啊，一個人到底要吃多少瘦肉精，大腦才會萎縮到這種嚇人的程度！

他說，羅智強肯定陳時中主掌的衛福部食藥署，沒有因為意識形態，禁止大陸試劑進口叫做圖利？那怎麼不把准許進口、「圖利中國」的陳時中拖出去槍斃？

羅智強說，大陸試劑不準？那最先該檢討的，是放不準的試劑進來害人的陳時中吧？這也能牽拖到羅智強？

他說，他知道他最近戰力很強，打得民進黨落花流水，所以綠營傾巢而出想要圍剿羅智強。他是不怕1450來攻啦！但要出手抹黑前，可不可以把腦洞稍微補一補，不要腦洞開那麼大好不好，很好笑好不好？人可以綠，但腦不要殘，好嗎？

(中時 )