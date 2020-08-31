台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員林建豪與蘇怡誌，日前傍晚執行巡邏勤務，行經惠中路與大墩7街口，發現1輛自小客車熄火停置在道路中央，林姓民眾(57歲)急忙向警車揮手，員警趕緊下車趨前關心，原來是車輛沒油熄火，員警迅速協助處置排除狀況，深獲民眾感激。

經警員林建豪與蘇怡誌瞭解，林姓民眾稱因趕著去接孫女下課，一時未注意車油量是否過低，返家行經惠中路與大墩七街口突然車子熄火，才發現汽車儀表板顯示油量不足狀況，發動數次後仍無法啟動車輛，正在苦惱之際，看到巡邏警車出現，立即向警察揮手求救。

因已近傍晚時分，天色將暗，員警先協助民眾合力將車輛推至一旁安全處，以維護往來車輛通行順暢。隨後便開巡邏車載林姓民眾至向上路某間加油站，並向加油站借一桶空的汽油桶購買汽油，返回原處協助將汽油加入，終於順利啟動車輛，解決林姓民眾燃眉之急，林姓民眾對於警員熱心幫忙表示十分感激。

大墩派出所長葉信良呼籲社會大眾：「開車出發前一定要提前檢查車況與五油三水，不論旅程長短與否，誰也不想因為車輛半路出問題敗興而歸，做好行前檢查，才能快快樂樂出門，平平安安回家。」

(中時 )