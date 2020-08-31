三星（Samsung）在旗艦級手機中採用的雙處理器策略，在2020年遭遇重大挑戰。包含有網友請願三星不要再用Exynos處理器、以及三星選擇在南韓本地市場開賣Snapdragon 865處理器的S20系列等等，讓這兩款處理器的性能表現持續被放大檢視。如今，提前傳出有望用於Galaxy S21系列的Exynos 1000處理器性能輸給高通Snapdragon 875處理器，勢必將再度掀起話題！

爆料達人 Ice universe (@UniverseIce)日前指出，預期三星Exynos 1000處理器在CPU、GPU方面的性能表現都遜於高通Snapdragon 875，但是前者在功耗表現上將會比以往更好。 Ice universe表示，三星要在2022年才會採用AMD的CPU，但同時高通的GPU技術也會往前推進，換句話說兩款晶片之爭將會持續上演，但是目前來看雙方之間的差距正在逐漸縮小。

Although S5E9840（or Exynos1000） performance is not the strongest, but I think the power consumption will be better. — Ice universe (@UniverseIce) August 27, 2020

或許是為了消彌使用者對於不同處理器性能之間的疑慮或是猜忌，另有消息指出三星將會在2021年的旗艦級產品中，棄用Snapdragon 875處理器。舉例來說，僅在Galaxy S21系列中採用Exynos 1000處理器。在此之前，三星在Galaxy S以及Galaxy Note系列中，都會採用同時推出採用高通、或是Exynos處理器的版本，並向不同市場推出。但關於雙處理器性能上的差異，在2020年出現的不少負面爭議與討論。

I can confirm that Samsung won't use Snapdragon 865 again for their S21, instead I heard that Samsung could use Exynos 1000 for all S21 varrient (US, China included) https://t.co/XN99kJMRVe — Chun (@chunvn8888) July 7, 2020

關於三星Galaxy S21系列，雖然是鎖定2021年初發表，但近期已有不少消息傳出。除了上述可能採用Exynos 1000處理器的說法外，還有傳聞指出Galaxy S21僅會採用Exynos 992處理器，跟最高規格款式的處理器不相同，藉此拉出不同價位帶與性能表現。此外，也傳出最高階的S21系列可能會搭載S Pen的說法。就此來看，2021年的Galaxy S21系列，可能將會展現與以往相當不同的整體面貌，在處理器策略、各機種的規格，以及可能首次導入S Pen 等做法上，都與過去不一樣，令人倍感好奇與期待。

(科技)