◎藍營抵制瘦肉精 批政府用人民健康換美資源

國民黨宜蘭縣議會黨團今天（31日）表示，政府28日突襲宣布將開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，並放寬30個月齡以上的美牛輸入台灣，批蔡英文「不應該以人民的健康來換取美國人的資源。」國民黨議員也齊聲高喊「瘦肉精，害人精，害死人民是小英！」

◎地方串連抵制美豬 蔡英文笑而不答

民進黨政府將放寬含瘦肉精美國豬肉和30月齡以上美國牛肉進口，引發各界譁然。總統蔡英文31日被問及相關議題時不發一語、快速離去，僅有媒體詢問生日願望時才回頭給予一抹微笑。

◎運動家隊有人染疫 對太空人之戰喊停

大聯盟今（31）日又有人新冠肺炎確診，是屬於運動家隊的成員，但還不知是球員還是隊職員。也因此，原訂在休士頓客場與太空人隊的比賽暫停，何時補賽尚未敲定；運動家隊將會對所有成員進行全面檢測與追蹤，並且留在休士頓的飯店進行隔離。

◎六福推「喘息旅遊」專案 高難度服務創先例

為搶攻台灣進入高齡社會後的「銀光商機」，已建構樂齡觀光產業鏈的六福旅遊集團宣布正式推「圓夢喘息旅遊服務」專案，標榜結合內外部資源，組成旅遊規劃師及圓夢管家服務團隊，滿足輕失能、失智長輩家庭與同遊者的旅遊需求，為觀光飯店市場創先例。

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(中時新聞網)