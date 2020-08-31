警方查扣3把改造槍枝，經初步鑑定，機械構成趨於良好，應具有殺傷力。（盧金足攝）

警方查獲俗稱的破片彈，如果打到人體之後，會造成人體肌肉重大的損壞，杜嫌為什麼會改到這種破片彈，進一步釐清追查。（盧金足攝）

杜嫌擁有車床技術，購買二手車床從事不法手槍改造。（盧金足攝）

警方查獲俗稱的破片彈，如果打到人體之後，會造成人體肌肉重大的損壞，杜嫌為什麼會改到這種破片彈，進一步釐清追查。（盧金足攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心會同新北市政府警察局26日一舉破獲改造槍枝案。（盧金足攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心會同新北市政府警察局26日一舉破獲改造槍枝案，26歲杜姓犯嫌在住家附近又另租賃獨立小套房，以二手車床從事槍枝改造，其中還有打到人體，會造成肌肉重大傷害的碎片彈，杜嫌辯稱自己有興趣，改造手槍為了收藏，由於杜嫌有毒品前科，是否為賣改造手槍買毒品，警方正進一步調查，警詢後將杜嫌依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

警方獲報追查杜嫌涉改造手槍，發現他在住家附近又另外租賃獨立的小套房，行徑非常存疑，刑事警察局偵查第六大隊（第五隊）與新北市政府警察局林口分局、汐止分局，26日共同前往小套房執行查緝，趁杜嫌還在睡午覺的時候，登門查緝未遭受任何反抗，順利查獲杜嫌。

刑事警察局偵查第六大隊第五隊隊長賴英門表示，警方在小套房當場查獲3把改造的手槍成品，及1把空氣手槍，另外還有子彈及大批槍枝改造零組件。

杜嫌沒有相關背景，向警方供稱從網路上自學，購買桌上型電腦車床，加強改造槍械精細度，查扣的3把改造槍枝，經初步鑑定，機械構成趨於良好，應該具有殺傷力，警方持續清查是否有從事販賣或轉讓犯罪行為，

杜嫌向警方表示，他是從電腦上學到的資訊，他自己有興趣，喜歡想要收藏，但這個理由不被採信，如果只是要收藏，不需要這麼精細的改造，而且杜嫌拿模擬槍改造，比起玩具槍，模擬槍的槍聲與材質，本身與真槍近乎一比一。

警方指出，杜嫌改造的JP915模擬槍，仿真程度高，只要換槍管或者貫通槍管，安裝撞針就可以射擊子彈，杜嫌為高中肄業年輕人，本來在做鐵工的零工，有竊盜與毒品前科，擁有車床技術，購買的車床器具新的要20多萬，他以1／10價格，只花2萬元買到二手車床

一把摸擬槍市價約7、8000元，改造後普通的2、3萬元，精細的達5、6萬元，警方在杜嫌的租屋處，也一併查獲到27顆俗稱的破片彈，這種子彈彈頭比較特別，中空如果打到人體之後，會造成人體肌肉比較重大的損壞，杜嫌為什麼改造破片彈，還要再進一步釐清追查。

賴英門強調，非法槍彈為暴力犯罪亂源，嚴重危害社會治安，《槍砲彈藥刀械管制條例》2020年6月12日修法施行，警政署持續推動肅槍工作，刑事局為防止持槍犯案，有效打擊不法，秉持「向上溯源、向下刨根」之策略，持續追溯槍枝來源。警方呼籲民眾，若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同打擊槍枝犯罪，以有效淨化社會治安。

(中時 )