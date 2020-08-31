王惠美與新生在學校開學日這天，一起許下「愛閱宣言」。(吳建輝攝)

王惠美還與小朋友，一起在校園的榕樹下與新生共讀，一同沉浸在閱讀的美好氣氛中。(吳建輝攝)

今天是國中、小開學日，彰化縣長王惠美在開學日當天，贈送全縣國中小新生每人１本課外讀物，希望培養孩子的閱讀風氣，而王惠美今也特別選擇到彰化溪州即將邁入百年的成功國小，舉行贈書儀式，孩子們看到縣長親自到場贈書，紛紛大喊「謝謝縣長媽媽」。

彰化縣政府積極推動閱讀教育，今年配合國教暑新生閱讀推廣計畫，贈送縣內國中小新生每人1本適齡新書，共計21062本，培養孩子閱讀習慣，打造書香彰化，今年縣府也強化英語教育，以及成立｢AIoT智慧聯網教育中心｣，拓展學童視野與國際觀，要讓彰化學子贏在起跑點。

王惠美表示，閱讀是學習的基礎，可以幫助孩子開拓視野、提升想像力、思考力以及創造力，蘇然現今3C產品普及資訊發達，但閱讀紙本書籍更能幫助孩子思考、建構邏輯，但不管獲取知識的來源為何，都需適當保持距離，並讓眼睛休息。

王惠美說，彰化縣政府重視閱讀教育，積極擴充縣內各級學校的圖書設備與資源，像是「校園書福閱讀圖書館」、「學校社區共讀站」等等，今年更獲得教育部閱讀磐石獎9座的獎項，希望所孩子都能透過閱讀，培養校園共讀風氣，與同儕一起成長茁壯。

(中時 )