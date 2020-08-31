預期產量下降，上周五紐約天然氣漲逾9個月高點，由於勞拉颶風襲擊墨西哥灣地區前夕，生產商相繼關閉了墨西哥灣的海上油井，推估日產量跌至三個月來的最低點，亦抵消未來兩周的需求減少的預期，國際天然氣期價應聲走高，其中紐約天然氣期貨觸及9個月新高，倫敦ICE天然氣也漲至一月中旬以來高價。

分析師預期，冬季美國天然氣日產量增速趨緩，加上面臨液化天然氣LNG需求全面恢復，在供應可能出現緊張的情況下，天然氣行情有機會展開另一波上漲攻勢。(商品行情網)

(時報資訊)