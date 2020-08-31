《商情》產量降 紐約天然氣漲逾9個月高點 12:162020/08/31 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 預期產量下降，上周五紐約天然氣漲逾9個月高點，由於勞拉颶風襲擊墨西哥灣地區前夕，生產商相繼關閉了墨西哥灣的海上油井，推估日產量跌至三個月來的最低點，亦抵消未來兩周的需求減少的預期，國際天然氣期價應聲走高，其中紐約天然氣期貨觸及9個月新高，倫敦ICE天然氣也漲至一月中旬以來高價。 分析師預期，冬季美國天然氣日產量增速趨緩，加上面臨液化天然氣LNG需求全面恢復，在供應可能出現緊張的情況下，天然氣行情有機會展開另一波上漲攻勢。(商品行情網) (時報資訊) #天然氣 #紐約 #產量 #漲逾 #墨西哥灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 達利歐、巴菲特改抱黃金 看透兩大股神的新買進邏輯 00:012020/08/31 財經 貨櫃雙雄外資連買 股價同步大漲 11:452020/08/31 財經 《商情》膠工不足 東京期膠持續攀至六個月高價 10:002020/08/31 財經 《商情》空頭回補 激勵LME期銅觸及2年高點 10:002020/08/31 財經 明年保費漲不漲 10月見分曉 04:102020/08/31 金融．稅務 《商情》需求回溫 馬來西亞棕櫚油收漲 10:172020/08/31 財經 1分鐘讀財經》全民炒股 超過3成瘋玩當沖 貢獻國庫逾175億 08:152020/08/31 財經 月K線拚五連紅 台股九月天 上看13,200 04:102020/08/31 證券．權證 欠薪惡行逾十年！臉書貼滿名人合照幫背書 受害者多到組自救會 07:572020/08/31 社會 巴菲特增持5大商社、經濟數據佳 日股早盤大漲450點 11:032020/08/31 財經 財經熱門新聞 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 鑽禁令漏洞 美企晶片搶大單 華為新業務拚取代智慧機地位 - 財經 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 石油巨頭殞落 台經濟中流砥柱危機來了 老謝：台塑集團小心！ - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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