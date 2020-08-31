雙王軟趴趴，台股指數現綠光！

儘管上週美股指數持續走高，台股指數卻無力跟上，尤其是深受華為新禁令衝擊的個股，股王—大立光(3008)股價未受到蘋果新機上市拉貨啟動，營運可望加溫激勵頻頻走弱破底，連帶玉晶光(3406)、華通(2313)、台達電(2308)、台光電(2383)等近期股價弱勢，今天早盤台股指數雖然因美股收高而開高，且台驊投控(2636)、英濟(3294)、驊訊(6237)、台嘉碩(3221)、欣普羅(6560)、美琪瑪(4721)、康普(4739)及元晶(6443)等中小型股盤中股價亮燈漲停，造紙類股及航運類股亦強勢走高，但大立光失守3400元關卡，台積電(2330)由紅翻黑，聯發科(2454)、力旺(3529)、創意(3443)同步下挫，拖累台股指數開高走低，盤中由紅翻黑，失守12700點，截至11點40分，加權股價指數12679.12點，下跌49.73點，成交量1416.9億元；OTC指數為166.35點，上漲0.49點，成交量360.73億元。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲3.31%，其次是航運類股及化工類股，分別上漲2.93%及1.62%，表現較差者為半導體類股、電機類股及電子零組件類股，其中半導體類股下跌0.98%，電機類股下跌0.88%，電子零組件類股下跌0.82%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲5.08%，表現最差為遊戲類股，下跌1.11%。

就技術面來看，美股持續多頭表現，帶動上周台股止跌反彈，上週五加權股價指數收盤為12728.85點，累計一周上漲121.01點，漲幅為0.96%，周K線收紅K，周成交值為10145.22億元，較前一周減少，OTC收盤指數為165.86點，累計一周上漲5.5點，漲幅為3.43%，周K線收紅K，為連續2周黑K線後首度翻紅，周成交值為2859.39億元，較前一周減少；今天台股指數在雙王積弱走跌下開高走低，盤中失守12700點；台股近期指數接近13000點關卡，市場投資心態趨向保守，使成交量面臨萎縮，有量價背離疑慮，但技術面日KD走勢向上，短線可望延續多方走勢，且中期均線月線、季線維持上揚且多頭排列，整體中多格局不變，加上國際股市仍是多頭氣盛，有利於台股指數整理後再上攻。

分析師表示，全球矚目的美國總統大選已經正式開打，兩黨都打出反中牌，使得政經情勢變數增多，不過市場資金充沛，且科技股等業績表現出色，美股屢創新高，繼Nasdaq指數創高之後，道瓊工業指數亦收復今年全部跌幅，且近期疫苗研發持續有正面進展，帶動全球投資人信心回升、有利金融市場多頭走勢，台股目前亦是電子、傳產股雙主流輪動健康，盤勢維持多頭格局。

隨著電子傳統旺季來臨，Back to school及iPhone新機拉貨等利多因素加持，且傳產股需求回溫，鋼價、航運價格走揚，中低價相關個股接替輪漲，建議維持偏多操作，可布局遠距受惠股、蘋果概念股、紡織、航運、汽車零組件及自行車等相關族群。

長榮(2603)第2季稅後盈餘31.9億元，每股盈餘為0.66元，大幅優於市場預期，上半年稅後每股盈餘為0.57元，7月合併營收171億元，較去年同期增長1.6%，隨著7到8月美西線連續大漲，8到9月營收可望持續增長；大江(8436)因各區域接單狀況佳，8月起營收可望正式轉年成長，且第4季逢旺季，營收將再跳增；此外，病毒掃描機QVS-96下半年開始出貨，且近期將有營收貢獻，對營運亦為加分效果；世紀鋼(9958)轉進離岸風電水下基礎建設，2019年風電佔營收33%，預估2020年佔72%，2021佔86%，7月CIP套筒開始生產，今年下半年風電在沃旭的PP及新接30支代工PP和套筒貢獻下，預期單月營收可維持在7-8億元，第3季風電營收預估年增283%，3家公司均是可逢低佈局的標的。

(時報資訊)