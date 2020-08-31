工業電腦廠研揚（6579）雖對下半年營運較保守看待，但公司持續鎖定人工智慧（AI）應用布局中長期商機，看好可望對營運逐步帶來貢獻。研揚今（31）日在買盤敲進下量增穩揚逾1％，最高上漲2.37％至73.5元，登近1個半月高點。

研揚上半年合併營收30億元、年減4.62％，仍創同期次高。毛利率32.82％、營益率10.78％，低於去年同期32.95％、11.48％，加上業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利1.96億元、年減32.1％，為近5年同期低點，每股盈餘1.84元。

不過，研揚7月自結合併營收5.69億元，雖月減2.37％、但年增達31.06％，續處今年來次高、並改寫同期新高。前7月合併營收35.7億元、年減0.29％，續創同期次高，衰退幅度較上半年4.62％持續收斂。

研揚總經理林建宏表示，新冠肺炎疫情致使經濟活動減少、投資意願降低，各國政府資金用於控制疫情、補貼產業，基礎建設投資延遲。民間企業除了少數產業外，大多持觀望態度保守以對。但疫情也帶動新冠肺炎檢測、體溫及口罩偵測、工廠及服務機器人等商機。

展望後市，由於接單後交貨期為2～3個月，需視前一季接單狀況而定，林建宏表示，目前對下半年營運較保守看待，預期第三季可能略遜於第二季，第四季須視本季接單狀況而定。不過，毛利率估可維持31～33％區間。

至於各應用市場展望，林建宏指出，疫情使智慧零售狀況不佳，今年預期將下滑，智慧醫療則反向受惠、可望提升。智慧製造雖然需求較遲緩，但機器人等新應用需求顯現，預期今年應可持平。網安部分因在家工作需求而成長，智慧安防投資進度則略有遲緩。

展望中長期發展，研揚持續以人工智慧（AI）為核心，發展機器人、新零售、安全及防護、智慧城市等4大垂直市場，由傳統設計製造業務轉向商用、工業市場發展，並跟著英特爾、微軟等產業巨擘腳步走，積極投資軟體服務、強化軟硬體整合解決方案。

林建宏認為，AI應用目前最大困難在於較難找到量大市場，使實際應用不易落地，許多僅進行先期實驗。不過，包括機器人、智慧工廠的產品瑕疵檢測、門禁安防等許多應用，目前已陸續看到可落地，預期可望逐步對營運帶來貢獻。

(時報資訊)