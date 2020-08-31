因市場預期中國政府會有進一步激勵鋼鐵業需求的政策出現，促使上周五國際鐵礦石價格止跌回漲，分析師表示，鐵礦石價格可能會一直保持高位，直到有跡象顯示需求回軟為止，另外因鐵礦石價格上行，以致損害鋼鐵生產商的利潤，中國最大上市鋼鐵生產商寶山鋼鐵表示，由於疫情爆發及原物料價格上漲，2020年上半年的淨利潤下降了36.87％。

上周五(28日)報價，62%國際鐵礦石價漲2.05美元，報每公噸123.25美元；65%國際鐵礦石價持平，報每公噸134.2美元；58%國際鐵礦石價漲2.45美元，報每公噸113美元。

大連期交所1月交割鐵礦石期貨收高1.4％，至每噸833元人民幣（121.33美元），焦煤上漲0.9％至每噸1,231元，焦炭上漲1.1％至每噸1,940元人民幣；上海期交所1月交割螺紋鋼漲0.2％至每噸3,734元人民幣。10月交割熱軋卷上漲0.4％至每噸3,965元人民幣，不銹鋼期貨上漲0.5％至每噸15,195元人民幣。(商品行情網)

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