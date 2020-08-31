時碩工業(4566)今明兩天參加由寬量與證交所共同舉辦的線上法說會，董事長黃亞興指出，雖然今年上半年營收年減13.3％，但公司在微創手術器材、電動車、AI機器人射出新三箭，希望2023年公司營收成長能優於產業成長、毛利率達20～25％、營業利益率5～10％之三大成長目標。

時碩今年上半年受疫情衝擊，全球汽車與航太嚴重系統性的風險，營收年減13.3％，但工業產品中，e-bike與高端自行車產品爆量，相較於同業衰退18～35％，減少幅度相對較低。

汽車應用占公司上半年營收48％，包含安全系統零組件與傳動系統零組件，分別占上半年營收16％與32％，因為疫情導致全球車市低迷，是公司主要衰退的業務。不過，揮別第2季谷底，需求已於7月～8月回溫，已在手訂單來看，預期2021年將恢復強勁成長。

此外，電動車市場在特斯拉帶領下，全球電動車市場風起雲湧，時碩也開發電動車用零組件，合作夥伴包含全球第一馬達供應商日本電產（Nidec），雙方合作研發用於先進駕駛輔助系統(ADAS)的EPS馬達外殼，支援現有Tier 1與OEM客戶，如BorgWarner，進一步切入全球電動車市場。

工業事業今年上半年撐起半邊天，彌補汽車及航太業績的衰退，上半年貢獻總營收42％。工業應用是產品最具彈性而多樣化的事業群，包含半導體設備、油氣探勘和高階自行車零組件，估計2020～2025年間，全球自行車市場年複合成長率達5％，2020～2025年間，全球電動自行車市場年複合成長率達10％，預期下半年高階自行車及電動自行車的需求能夠超越上半年，成長動能有望持續至 2021年之後。

公司持續尋找創新的工業應用，AI機器人可望成為工業應用事業群中的新成長動能之一。時碩已經成功切入波士頓動力(Boston Dynamics)供應鏈，成為旗下產品電子件外殼重要供應商，貢獻雖然還不明顯，但2019年至2025年間，全球AI機器人市場年複合成長率達20％，對未來成長賦予期待。

微創手術器材是繼汽車、工業、航太的利基市場，開拓新的利基市場。日前與大陸微創手術縫合器的領導廠商常州安康(CAK)，進行醫療器械產品合作，由於大陸推動醫療器械國產化，且大陸微創手術器械及配套耗材(MISIA)市場及微創手術吻合器(MIS Stapler)市場規模分別為185億人民幣與46億人民幣，樂觀看待未來成長性。

時碩航太產品包括起落架零件、引擎零部件、飛行控制制動器與近接感測器零組件，上半年因疫情衝擊，導致飛機製造大廠停工，航太應用上半年貢獻約10％，未來除強化五軸機械加工能力，另透過垂直整合與水平合作，持續打造一站式全方位服務，根據口碑效應，目標鎖定更多引擎、制動器與感測系統零組件訂單。

(時報資訊)