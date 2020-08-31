上周五因首相安倍的請辭，日股大跌。周一日股則收復失土大漲。市場預估安倍可能的首相繼任人選將延續安倍目前的政策，繼任人選呼之欲出，平息市場擔憂。

周一日經225指數晨收漲446點或+1.95%，為23329點，午休後上漲395點。東證一部指數漲29.4點或+1.83%，為1634點，所有33個分類指數皆上漲。

日經上周五在下午逆轉向下，一度大跌2.6%，最後收黑跌1.4%。記者會前已傳出安倍將請辭首相，市場擔憂未來財政和貨幣刺激政策的走向。

目前日本當地媒體傳出現任內閣官房長官菅義偉(Yoshihide Suga)將加入首相競選，平息市場憂慮。如果出現菅義偉內閣，預計將延續安倍政策。首相競選活動可能在9月13~15日間舉行。

美國股神巴菲特出手買下日本五家商社超過5%的股分，影響批發銷售相關分類指數大漲6.0%。丸紅漲逾12%，住友商事漲11%，三菱商事漲9%，住友和伊藤忠分別上揚8.4%和5.8%。

另外，日本七月工業生產從五月谷底出現連二漲，特別在汽車和其零組件的產出帶動復甦。

軟銀表示將賣出旗下軟銀電信22%股分，軟銀持股將降到四成，軟銀電信股價下跌3%。

(時報資訊)