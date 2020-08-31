日本首相安倍晉三以健康理由辭職，為日本政治局勢及經濟前景添上不確定性。日經225指數上周五（28日）下跌1.4%，日圓兌美元則上漲1.1%。自民黨將於9月進行總裁選舉及誕生新首相，瑞銀財富管理投資總監辦公室預期市場將加劇震盪。

在疫情陰霾下，瑞銀相信政策觀點跟安倍接近的候選人較容易取得黨內支持。但不管誰接任首相，財政及貨幣政策在中期內出現重大變動的概率也不高，日央行料將繼續購買交易所交易基金，加上我們預期日企明年度盈利增長達到41%，因此保持看好日股。

安倍經濟學未必落幕。日本首相安倍晉三退任消息上周五傳出不久，日圓兌美元迅速從106.9上漲至105.6（今早報105.4），瑞銀認為匯率在年末前將進一步升值至104。不過，由於他的任期本來就在明年9月屆滿，投資者不應該對消息感到十分詫異。

在安倍經濟學下，這位歷史上在任最久的首相欲通過寬鬆貨幣政策、加大財政支出，以及推動結構經濟改革三支箭來提振經濟，日圓在安倍任內顯著走軟，而投資者當前不得不正視匯率將走強的風險。

瑞銀認為重點在於誰接任首相及日後的政策傾向。前日本防衛大臣石破茂是呼聲甚高的人選之一，其貨幣政策立場以鷹派見稱，如果他成功繼任及改變央行當前超寬鬆的取態，貨幣政策由鴿變鷹將支持日圓上行。

瑞銀認為下一任首相會否延續安倍經濟學，是影響日圓長期走勢的更大因素。短期來說，不管誰掌權都不會重大影響到貨幣政策，特別是當前全球及國內經濟仍然疲軟。日本二季度經濟環比下滑27.8%，連續第三個季度陷入萎縮。

值得注意的是，日央行行長黑田東彥的任期在2023年4月才屆滿，估計他在未來兩年半不會重大收緊政策，日圓在100關口附近遇到較大的阻力，而且日本經濟也未準備好雙位數匯率。

(時報資訊)