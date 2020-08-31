日本首相安倍晉三宣布請辭後，美日兩國元首今（31）日上午進行熱線，美國總統川普稱讚安倍是「史上最偉大的日本首相」，安倍告訴川普，即便他離任，美日同盟的政策仍不會改變。

綜合日本共同社、路透社報導，安倍晉三與川普今日上午進行30分鐘熱線，安倍在電話中向川普說明即將離任的決定，川普則回應頌讚安倍是「日本歷史上最偉大的首相」，稱讚安倍的工作表現相當「出色」，稱兩國關係比以往更加緊密。

安倍也在電話中強調，即便他離任，繼續強化日美同盟的政策方針將會延續。

日本內閣官房長官菅義偉表示，對於美國長期以來的支持，安倍在電話中向川普表示感謝。兩人也在熱線中談及70、80年代，北韓綁架日本人的議題，以及蔓延全球的新冠肺炎疫情。

與川普的對話是安倍28日突然宣布請辭後，首度與外國元首通話。他預計今天稍後也會致電俄羅斯總統普丁。

安倍因宿疾潰瘍性大腸炎復發於28日宣布請辭，這種疾病會導致患者胃痛及腹瀉，前一周，安倍才成為史上任期最久的日本首相。安倍請辭當天，川普除了對安倍表達最高敬意外，更表示對於「好朋友」因病下台感到惋惜。

安倍將在繼任者選出後總辭內閣，執政的自民黨預計9月14日進行總裁補選。

(中時新聞網)