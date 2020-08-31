購物專家蘇詠昕有「購物甜心主播」之稱，她在工作上自我要求極高，但又讓人感覺不到壓力，「我怕給來賓壓力，她們就沒辦法歡喜、自在地將使用心得分享給觀眾朋友，造成未達產值的反射壓力在我身上，所以，我就發揮我的賣笑威力囉。」在當購物專家這10年職場生涯中，俏麗的她不乏追求者，但她能挪出給男友的時間卻堪比下課10分鐘，除非對方願意陪她在網路上蒐尋資料、撰寫銷售分析報告表，才能爭取更多約會時間。

饒是如此，蘇詠昕還是碰到一個假面情人，極盡所能配合她，當她卸下心房接受對方不久，卻發現對方是個心口不一的人，最後這段戀情在失望中畫下休止符。在眾多追求者中，讓她嚇到有家歸不得的，是1位經朋友介紹認識的男性友人，她禮貌性與對方見了幾次，不料，對方就以未婚夫自居，對她施展高壓限制、緊迫盯人，才剛建立的好感就此煙消雲散。

蘇詠昕曝恐怖追求者行徑。（東森購物提供）

原本以為當不了情人也可以做朋友，沒想到對方卻開始跟蹤蘇詠昕，狂敲她家大門，又揚言不交往要放火燒她家、殺掉她的愛犬，嚇得她只好躲在朋友家寄宿。經過這次驚悚經歷，她在選擇未來伴侶的條件，除了品格好、不撒謊、性格佳、收入穩定外，添加一樣就是沒有暴力傾向，能容忍她的超時工作量。

(中時 )