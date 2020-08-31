高雄一名劉姓14歲國中少女，疑為與網友見面，29日自高雄搭高鐵到新竹，搭上陌生人的車後即失聯，劉女的母親報案PO網尋女，警方利用手機定位發話功能找人，沒想到劉女的行蹤飄忽不定，上午發現她人在北市水源路、萬華一帶，接近中午又出現在新北市八里，警方找她就像在捉迷藏。

為了尋找劉姓少女，高雄三民二分局、北市中正二分局與萬華分局，以及新北市警察局，共動員約40名警力找人，同時透過電信公司以手機GPS定位協尋，但劉女手機開開關關，每次發現她的位置也都不同，今天上午發現她人在北市水源路，後來又出現在北市萬華，接近中午時，又跑到八里，讓警方困惑是她一個人獨自行動、還是另其人帶她趴趴走。

劉女的母親報案時指出，女兒穿著黑色上衣、深藍色短褲、揹灰色包包，29日中午12點多與朋友出去玩後即失聯，原以為女兒只是跟朋友到旗津玩，但檢視女兒的手機對話紀錄，發現她疑似搭高鐵前往新竹見網友。

至於劉姓少女何會離家失聯？據了解，劉女疑與家人發生吵架，負氣之下與網友相約見面，後來就與家人失聯。

劉女就讀的學校發出3點聲明：

一、高雄市某國中女學生29日搭高鐵至新竹見網友疑似失聯，其母已向警方報警啟動協尋。

二、學校表示學生上課狀況正常，與同學互動人際關係良好，除在網路上與朋友間往來較爲活絡外，並無發現有其他行為問題。

三、學校知悉學生疑似失聯後，已透過女學生互動密切交友圈，以及網路社群全力協尋。

(中時新聞網)