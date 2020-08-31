史上最短暑假結束，開學第一天許多家長送孩子上學，三重區集美國小校長蕭慧吟表示，集美是3000人以上大型校區，半個月前教師們就開始準備開學作業，前天特別在臉書上公告開學須知以及防疫措施，今天出動大型玩偶、熱像儀測量體溫，為孩童安全把關。

蕭慧吟表示，集美國小容納3000多名學生，在防疫優先下，學校早在數周前準備開學防疫物資，例如：酒精、口罩、額溫槍等，開學第一天學校出動新北市議員所贊助的熱像儀為大批孩子量測體溫，上午量測過程很順利，另校方還出動可愛校園吉祥物，要讓孩子第一天上學感受到快樂氣氛。

校方為讓小一新鮮人適應環境學習新的團體生活，特別規畫有趣闖關遊戲（戴上容攝）

蕭慧吟指出，校方為讓小一新鮮人適應環境學習新的團體生活，特別規畫有趣闖關遊戲「過三關蒐集五種超萌能力」，在家長會長楊智翔和各班導師帶領下，孩子們消弭了第一天上學不安的情緒，孩童們展開笑顏進行闖關活動，成效良好。

三重3000多人集美國小出動熱像儀（戴上容攝）

三重3000多人集美國小出動吉祥物迎接開學（戴上容攝）

此外，因應開學，三重各警局也出動警力25人、義交17人在上學時段維護三重區14間國小的安全，警察們不僅對校園外逗留學童加以關懷、疏導交通，並適時提供家長、附近鄰居協助，深獲地方爸爸、媽媽街坊鄰居好評。

(中時 )