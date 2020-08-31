根據國防部「109年中共軍力報告書」指出，6月起，共軍各型機更採連續多日與畫、夜間方式進入我西南防空識別區，企圖疲憊我空防，未來恐將藉由「例外」、「慣例」、「常態」等手段，常態性派遣機、艦在我西南海(空)域活動，以到壓縮國軍戰、演、訓空域及增加我應對負荷等企圖。

民國110年國防部預算書上午送抵立法院，同時也發布國防部「109年中共軍力報告書」、國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」。

報告書強調，台灣西南海域為台灣海峽與巴士海峽的重要航道，具箝制中共南部戰區艦船跨越第一島鏈重要戰略地位，近年來中共藉由警戒美國軍機、海空協同演訓之際，各型機伺機進入台灣西南防空識別區（ADIZ）。

報告書指出，近期美軍聯合盟邦擴大在東海、臺海及南海地區機、艦巡弋力度，中共除依「逢艦必跟、逢機必查」方式，採對等兵力及分區接力方式執行跟監警戒任務外，亦調整沿海當面機場增駐多型新式空中兵力，以應對美籍機、艦高強度、大範圍抵近偵察與常態自由航行作為，另今(2020)年6月起，多次藉由應對美機之際進入我西南防空識別區，彰顯其軍事部署與活動重點，已漸次由我西部當面地區向西南延伸，其應對外籍機、艦於我周邊海空域活動處置作為更趨積極。

(中時 )