大陸「跳水皇后」郭晶晶在生涯全盛時期，與霍英東家族第三代長孫霍啟剛交往，最後真與自己的這位「超級粉絲」結婚，成了豪門媳婦，結婚至今8年，郭晶晶給霍家添了1子2女，雖然家財萬貫，一家子生活卻相當低調，昨他難得在社群公開家庭照，沒有郭晶晶，卻被讚是完美的照片。

郭晶晶、霍啟剛結婚後，不像一般名人夫妻感情好就愛放閃，兩人有社群帳號還參加真人秀，但生活非常樸實低調，尤其霍啟剛大多分享工作相關照片，唯郭晶晶生孩子，才會貼個小腳、小手照跟粉絲報平安，但昨天他難得在IG破例，貼出跟小孩坐客廳看電視的照片，一起欣賞電視上播出的音樂兒童基金會周年音樂會。

照片中，霍啟剛坐在客廳沙發上，身旁黏著兒子霍中曦跟女兒霍中妍，一起欣賞電視轉播的音樂會，畫面很是溫馨，而老婆郭晶晶則不見蹤影，網友合理懷疑郭晶晶就是拍下這張照片的人，「晶晶視角」滿滿是愛，讓人直呼雖然夫妻沒同框，卻感受到完美的幸福。

事實上，霍啟剛的破例不是要曬幸福，而是為了做慈善公益，他在照片標籤了「賽馬賽馬會音樂兒童啓樂計劃」，是由音樂兒童基金會發起、各大單位贊助的慈善活動，於2013年開始提供香港1到12歲兒童免費的早期音樂教育計畫，讓孩子們無差別創造快樂學習經驗，進而塑造品格、建立自信，是非常有意義的活動，而向來有愛心的霍啟剛夫妻，才會破例全家出動，用行動支持。

(中時新聞網)