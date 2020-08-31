民進黨立委提案公投資料 (民眾黨提供)

民眾黨立委賴香伶等人今日召開記者會揭露，當年馬政府打算開放美牛及取消禁用萊克多巴胺規定時，綠營立委包括如今的交通部長林佳龍、駐美大使蕭美琴等人連署提案公投，想以直接民主方式否決，對比如今的民進黨，可見藍綠根本是換了位子換了腦袋。

根據公報資料顯示，民進黨立委在2012年4月11日提案公投，內容為「您是否同意針對進口美國牛肉，取消禁用瘦肉精培林(萊克多巴胺)之規定？」而當時連署的29位立委名單如下：

吳秉叡、邱志偉、劉建國、劉櫂豪、鄭麗君、陳歐珀、蕭美琴、段宜康、趙天麟、陳節如、許智傑、管碧玲、吳宜臻、姚文智、葉宜津、魏明谷、高志鵬、林淑芬、蔡煌瑯、何欣純、黃偉哲、陳亭妃、李昆澤、蘇震清、李應元、林佳龍、尤美女、蔡其昌、薛凌。

賴香伶說，當時民進黨的理由「即便為簽署美台TIFA(貿易暨投資架構協定)，也不該犧牲國人安全，作為交換。」

賴香伶感嘆，過去高標的民進黨，今天執政後，直接用行政命令，不用修法，由總統大肆向國際宣傳。對國人來說實在不堪。

賴香伶指出，在歐盟、俄羅斯等很多國家，都把萊克多巴胺視為零檢出，民進黨如今宣稱的標準，是國際標準、美國標準，還是誰的標準？

賴香伶說，農委會主委陳吉仲在8月28日直接以公告方式，發布行政命令，開放含萊克多巴胺的美豬，在明年1月1日上路。對此民眾黨將要求實質審議。

(中時 )