中市高姓女子，因車輛故障，31日凌晨臨停在烏日建國路631號前，雖擺上三角故障警示架，不料約半小時後，26歲的葉姓男子騎機車經過時，不慎撞上故障車左後方，當場沒生命跡象，送醫後仍不治，經抽血檢查，換算呼氣值達0.87mg／l，警方懷疑是酒駕未注意，而高女則依刑法276條過失致死函送法辦。

中市26歲葉姓男子，31日凌晨0時37分，騎乘普通重型機車，行經烏日區建國路往北，不料在631號前撞上停在路旁，紅線左方的休旅車，強大撞擊力道，機車嚴重毀損，休旅車左後方凹陷，後車窗破裂四散一地，葉男也倒地，當場失去生命徵象。

事發當時，有一民間救護車剛好經過，救護人員立即對葉男施以急救，並送上救護車送往中山醫學大學附設醫院急救後，仍無力可回天，宣告不治，院方也抽血檢驗，發現葉男血液中酒精濃度，換算呼氣值達0.87mg／l，警方懷疑葉男因酒駕而未注意前方狀況。

高女因車輛故障，停在烏日區建國路紅線旁，雖擺上故障警示架，仍遭葉男撞上，旅車左後方凹陷，後車窗破裂。（黃國峰攝）

烏日分局交通分隊長穌于真表示，警方根據車牌，聯絡上王姓車主，王男表示車子是他太太高女（58歲）所開，她太太30日晚約11點30分，搭高鐵抵達烏日台中站後，自己開車回家，約31日0點左右，經過肇事地點時，車子突然熄火，失去動力，連車窗都關不起來，因深夜一時叫不到拖吊車，只好將車停在路旁，並在後方擺上三角故障警示架，搭計程車回家。不過由於該處是紅線，禁止停車，警方仍將高女依刑法276條過失致死函送法辦。

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(中時 )