美豬美牛將於明年元旦大舉攻台，金門縣議會今（31）日痛批「小英女皇」出賣國人健康，力挺縣府訂定自治條例全面禁止進口。縣議長洪允典火大表示，乾脆成立「金門自治區」，兼縣農會理事長的蔡水游議員也喊出：「獨立啦!」表達對中央的嚴重不滿。

縣長楊鎮浯也痛陳民進黨籍縣市首長過去曾說：「那個總統開放美豬美牛進口，那個總統就下台」，「昨非不會變成今是」，縣府將盡快訂定自治條例送請議會審議，為守護鄉親健康做好準備。

縣議會國民黨團在公開聲明中指出，2012年民進黨在各地方黨部懸掛看板，全力反對含瘦肉精的豬肉進口，說要和人民站在一起，捍衛國人健康，如今只因「小英女皇」一句話，甚麼都轉彎，甚麼都不顧了。

議員們炮轟中央此舉將扼殺台灣的養豬產業，遭到美國綁架的蔡英文總統犧牲台灣重要產業，表現「別人的孩子死不了!」的蠻橫心態，且還公然在記者會表示不甩國會，讓自己口口聲聲最會溝通的政府，淪為規避國會監督、藐視人民聲音的傲慢政府。

縣農會理事長蔡水游更激動指出，美國人將一些「壞武器」、「壞肉」都賣給台灣，結果蔡總統都接受，比堅決反對美豬美牛進口的老共還不如，聽到議長洪允典生氣表示中央不顧國人健康，金門要自己守護健康，乾脆成立自治區後，也附和說道「獨立啦！」引來大家會心一笑。

國民黨金門縣黨部主委石兆瑉也轉達鄉親憂心以豬肝、豬肉丸為主要食材的地方美食「廣東粥」會不會受到影響，「以後就沒有廣東粥了？」

議員們一致決議力挺縣府在行政權範圍內，做好市場稽核、學生營養午餐和老人供餐、團膳檢查，並盡快完成自治條例的訂定和審查作業，全力做到縣府的「反對開放」、「反對進口」2大目標。

(中時 )