高端疫苗(6547)COVID-19候選疫苗獲台灣衛福部審查通過，有條件核准其第一期臨床試驗計畫，預期收案人數約近50人。

高端疫苗開發案技轉自美國國衛院（NIH），採用NIH過去奠基於SARS、MERS疫苗開發的平台，建構以三聚體結構呈現的S2P全長基因修飾重組棘蛋白作為疫苗抗原，可在動物試驗中表現出優異的免疫原性反應。

該疫苗已在國內進行蛋白質表現系統、生產製程、與檢驗分析方法建立，並執行多項不同佐劑組合之小鼠免疫原性試驗，以進行偏向誘導免疫之抗原與佐劑配方篩選，取得大量動物試驗數據後，目前已彙整小鼠免疫原性數據並完成候選疫苗免疫組合物評估，並於七月九日向台灣食藥署（TFDA）提出第一期人體臨床試驗申請。

TFDA表示，今年8月26日召開「高端疫苗COVID-19疫苗第一期臨床試驗案審查專家會議」，審查其第一期臨床試驗計畫後，決議待廠商補件並經審查同意後，得有條件核准該試驗計畫。而高端已在8月28日提交補件資料，經衛福部審查符合臨床試驗第一期安全性之法規要求，因此，有條件核准其第一期臨床試驗計畫。

(工商 )