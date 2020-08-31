港股恒生指數31日早盤開盤大漲300點，整個上午走勢強勁，上午收盤漲345.59點、漲幅1.36％，報25,767.65點。阿里巴巴、小米新經濟類股紛紛創股價新高。

截至31日上午收盤，阿里巴巴港股漲3.68％報287.2港元，盤中觸及287.6港元為港股股價新高。而小米上午收盤大漲6.67％報24港元亦為股價新高，市值達到5,785億港元。

(工商 )