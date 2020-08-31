港股早盤大漲345點 阿里、小米股價創新高 12:412020/08/31 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股恒生指數31日早盤開盤大漲300點，整個上午走勢強勁，上午收盤漲345.59點、漲幅1.36％，報25,767.65點。阿里巴巴、小米新經濟類股紛紛創股價新高。 截至31日上午收盤，阿里巴巴港股漲3.68％報287.2港元，盤中觸及287.6港元為港股股價新高。而小米上午收盤大漲6.67％報24港元亦為股價新高，市值達到5,785億港元。 (工商 ) #大漲 #收盤 #股價新高 #小米 #上午 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巴菲特增持5大商社、經濟數據佳 日股早盤大漲450點 11:032020/08/31 財經 《鋼鐵股》拉高資本支出續擴廠 世紀鋼股價再創新高 11:082020/08/31 財經 台股期現貨衝12,800點關卡 拚守月線 10:112020/08/31 財經 半導體、光學雙雄疲弱 台股在亞股中獨弱 11:062020/08/31 財經 《日股》首相繼任人選有譜 日經收復失土 12:162020/08/31 財經 《熱門族群》造紙股續攻近3年高點 正隆飆逾25年新高 11:082020/08/31 財經 雙強掛帥 興櫃銀彈火力集中 04:102020/08/31 證券．權證 攻萬三下半場 瑞信論壇添柴火 04:102020/08/31 財經要聞 群益證券看本周指數區間12,500-12,900點 09:292020/08/31 財經 宅經濟助威 健身雙雄早盤股價大漲 10:112020/08/31 財經 財經熱門新聞 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 聯發科與死敵搶奪5G陸市占 申請出貨華為成決勝關鍵 - 財經 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 鑽禁令漏洞 美企晶片搶大單 華為新業務拚取代智慧機地位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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