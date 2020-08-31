蔡英文總統日前宣布，將開放含瘦肉精的美豬進口。立委馬文君要求蔡英文說明，過去和現在的時空有何不同？立委許淑華則質疑，過去民進黨籍縣市長都反對美豬進口，現在怎麼都噤聲，難道不同的人執政，看法就會不一樣嗎？

南投縣議會國民黨團議，31日齊聚縣議會，強調「拒絕瘦肉精豬肉，捍衛全民健康」。

馬文君指出，蔡英文藉由行政命令，跳過立法院的監督，當年那些反對美豬進口最厲害的民進黨立委，現在敢出來推翻自己的言論？而且，教育部都公布營養午餐不可用含瘦肉精的肉品，可見知道瘦肉精危害人體健康；農委會應該站出來說清楚！

許淑華指出，台灣已經從豬隻口蹄疫的疫區除名，政府應該推動台灣豬肉出口到美國，那才是互惠互利，而不是單方面開永美豬進口，影響國內豬農生計，還危害國人身體健康。蔡英文不能犧牲台灣人的權益，換取美日對她的支持，希望政府能夠懸崖勒馬！

南投縣長林明溱，已經要求縣內學童營養午餐，及有供餐服務的社區關懷據點，不得供應美豬、美牛等肉品，為學童及老人健康把關。

南投縣政府在2017年時，曾擬定《南投縣食品安全管理自治條例》，規定在縣內販售含有瘦肉精等豬肉，可處6萬元以上罰鍰，條例雖經縣議會審核通過，但送衛福部核定時被駁回，因此無法施行；縣府將重「提南投縣食品安全管理自治條例」，確保縣民健康。

南投縣議會議長、國民黨南投縣黨部主委何勝豐，及縣議會國民黨黨團強調，將全力支持縣府提出自治條例，為人民守住最後一道防線。

(中時 )