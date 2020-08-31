太平區一位近70歲的郭姓婦人一早外出去買菜，走著走著竟迷失了方向，結果眼前就看見74號快速道路的高架橋，心想之前跟女兒外出常看她開車開上快速道路，心想或許可以快點回家，便徒步從匣道口走上去，太平派出所員警獲報後，兩人趕緊前往梭巡，順利發現老婦人行蹤，最後透過相關資料及人臉辨識系統確認無誤，順利助其返家。

太平警分局太平派出所警員蒲冠霖、楊鎮隆日前上午10點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案，稱「74號快速道路路肩有一老婦人徒步走著相當危險，請求警方協助」。員警獲報後立即前往查看，並立即以警示燈示警後方來車注意，經下車關懷原來是婦人迷路了，當時婦人表示自己叫「阿香」家住太平「豬哥庄」，員警為避免危險先將婦人載往派出所安置，並透過警用人臉辨識系統確認郭姓婦人身分，並聯繫上婦人女兒，順利護送返家。

事後郭姓婦人表示，一早想去太平公有市場買菜，結果竟迷失方向忽然看到快速道路上有指示牌有寫「太平」兩字，心想走快速道路應該比較快到，就徒步沿著路旁走著。

家屬事後得知始末，非常感謝兩位員警的協助，並稱最近感覺到母親記憶有些退化，會去醫院檢查是否有失智現象，也將會多注意其動態並，避免類似情形發生。

(中時 )