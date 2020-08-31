捷克參議院議長韋德齊昨天率團抵台訪問，今天訪問團隊拜會華航(2610)進行交流，與華航董事長謝世謙就未來邊境開放後合作機會交換意見，雙方盼能進一步促進雙邊互動，擴大台捷經貿市場規模。

布拉格為歐洲重要經貿及旅遊城市，華航目前已與同為天合聯盟成員的捷克航空進行共用班號營運，提供經由華航歐洲其他城市轉乘往返布拉格的服務。華航也將針對台捷市場發展、配合全球航網與歐洲市場布局，持續觀察COVID-19後疫情時代，整體航空市場復甦情況，積極評估未來開闢台北往返布拉格航線服務。

(時報資訊)