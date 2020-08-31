《航運股》捷克參議長訪問團拜會華航 雙方盼進一步合作 12:332020/08/31 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷克參議院議長韋德齊昨天率團抵台訪問，今天訪問團隊拜會華航(2610)進行交流，與華航董事長謝世謙就未來邊境開放後合作機會交換意見，雙方盼能進一步促進雙邊互動，擴大台捷經貿市場規模。 布拉格為歐洲重要經貿及旅遊城市，華航目前已與同為天合聯盟成員的捷克航空進行共用班號營運，提供經由華航歐洲其他城市轉乘往返布拉格的服務。華航也將針對台捷市場發展、配合全球航網與歐洲市場布局，持續觀察COVID-19後疫情時代，整體航空市場復甦情況，積極評估未來開闢台北往返布拉格航線服務。 (時報資訊) #互動 #全球 #華航 #歐洲 #布拉格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》觀光局線上說明會 超前維繫台日觀光熱度 08:012020/08/31 財經 捷克參議院議長下周二訪問 立院布置「民主友誼牆」 14:152020/08/30 政治 美國大棒不斷 華為尋求自救 04:102020/08/30 全球財經 葉獻文專欄－傳產有亮點 留意法人加持股 04:102020/08/30 財經要聞 吳釗燮宴請捷克團 韋德齊戴上台捷國旗口罩 22:102020/08/30 政治 擴大開放美豬美牛後 經濟部目標台美簽BTA 22:432020/08/29 財經 捷克參議長訪台包機抵達 吳釗燮赴桃園機場迎接 11:122020/08/30 政治 捷克參議院訪台團 戴雙國旗口罩感謝台灣 12:492020/08/30 政治 愛奇藝條款 攪亂OTT專法 04:102020/08/31 財經要聞 首檔追蹤優質上櫃公司Smart Beta指數「櫃買銳聯Quality 50指數」正式發布 09:292020/08/31 財經 財經熱門新聞 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 鑽禁令漏洞 美企晶片搶大單 華為新業務拚取代智慧機地位 - 財經 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 石油巨頭殞落 台經濟中流砥柱危機來了 老謝：台塑集團小心！ - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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