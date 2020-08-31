雖然市場仍然供過於求，且需求仍難以重返新冠肺炎疫情爆發前的水準，但全球推出的振興經濟方案為原油價格帶來支撐，周一原油價格小漲，布蘭特期油可望連續第5個月收高。

目前美國期油價格上漲17美分或0.4%，報每桶43.13美元。布蘭特期油漲29美分或0.63%，報每桶46.1美元。

在8月的最後一個交易日，布蘭特期油價格可望連續第5個月收高，其價格在8月5日站上每桶46.23美元，創下3月來新高。美國期油可望連續第4個月收高。因颶風羅拉來襲，美國墨西哥灣多數產油設施暫時關閉，帶動其8月26日價格站上每桶43.78美元。上周五原油市場已經擺脫颶風的影響，能源公司正加速恢復在墨西哥灣沿岸的運作。

儘管受疫情影響，燃油需求難以回復，以及市場仍然供過於求，但美元走弱亦為油價帶來支撐。不過分析師警告原油價格可能面臨阻礙。RBC資本市場分析師Mike Tran出具報告指出，美元較目前價位走貶，對原油採購的影響微乎其微，儘管它稍微有利於原油定價。在目前的環境下，需求與價格彈性之間的關係已經鈍化，因為油價已經很便宜且供應充足，但就是沒有買家。

(時報資訊)