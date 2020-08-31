彰化縣議會國民黨團書記者劉淑芳痛批民進黨執政後是換了位子就換了腦袋，而民進黨籍立委們卻無法捍衛國人健康，還要選這些立委做什麼？（謝瓊雲攝）

「堅持零檢出、縣民健康不打折！」彰化縣議會國民黨團配合全國議會黨團大串聯，公開宣示反對瘦肉精美豬，強調豬農權益、縣民健康絕對不能打折；黨團書記長劉淑芳指出，民主是由人民做主、而不是民進黨做主，不排除串聯陪同豬農北上抗議。

「美豬進口、總統下台！」國民黨彰化縣黨部主委張錦昆，蕭如意、顧黃水花、黃千宴、凃淑媚、曹嘉豪和劉惠娟等10多位國民黨籍縣議員全都齊聚黨團辦公室，一律戴上印有中華民國國籍的口罩，同聲高喊口號，要求守護縣民健康。

劉淑芳表示，當年修訂《食安法》，在野的民進黨籍立委民代堅決反對，堅持瘦肉精「零檢出」，許多縣市也跟進制定相關自治條例跟進中央，如今有些民進黨籍首長、民代，都成了部長、院長，卻個個換了位子就換了腦袋，雙重標準，令人傻眼。

劉淑芬痛批，中央法令、法規應該由立委一起來為全民把關，不然還要立法委員做什麼？將透過黨團請黨籍立委在中央聲援，堅持瘦肉精「零檢出」。

她說，有豬農陳情時，向她提及家中還掛著有行政院長蘇貞昌題字致贈的「保豬護國」匾額，恐怕要撤下匾額、才不會讓人愈看愈覺諷刺；加上美國新冠肺炎疫情延燒，進口美豬是否也會受影響？各界反對聲浪像是狗吠火車、豬農們則是有苦難言，不排除串聯陪同豬農北上抗議。

(中時 )