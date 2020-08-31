「堅持零檢出、縣民健康不打折！」彰化縣議會國民黨團配合全國議會黨團大串聯，公開宣示反對瘦肉精美豬，強調豬農權益、縣民健康絕對不能打折；黨團書記長劉淑芳指出，民主是由人民做主、而不是民進黨做主，不排除串聯陪同豬農北上抗議。
「美豬進口、總統下台！」國民黨彰化縣黨部主委張錦昆，蕭如意、顧黃水花、黃千宴、凃淑媚、曹嘉豪和劉惠娟等10多位國民黨籍縣議員全都齊聚黨團辦公室，一律戴上印有中華民國國籍的口罩，同聲高喊口號，要求守護縣民健康。
劉淑芳表示，當年修訂《食安法》，在野的民進黨籍立委民代堅決反對，堅持瘦肉精「零檢出」，許多縣市也跟進制定相關自治條例跟進中央，如今有些民進黨籍首長、民代，都成了部長、院長，卻個個換了位子就換了腦袋，雙重標準，令人傻眼。
劉淑芬痛批，中央法令、法規應該由立委一起來為全民把關，不然還要立法委員做什麼？將透過黨團請黨籍立委在中央聲援，堅持瘦肉精「零檢出」。
她說，有豬農陳情時，向她提及家中還掛著有行政院長蘇貞昌題字致贈的「保豬護國」匾額，恐怕要撤下匾額、才不會讓人愈看愈覺諷刺；加上美國新冠肺炎疫情延燒，進口美豬是否也會受影響？各界反對聲浪像是狗吠火車、豬農們則是有苦難言，不排除串聯陪同豬農北上抗議。
(中時 )
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