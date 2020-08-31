國民黨苗栗縣議會黨團31日舉辦「反對開放含瘦肉精豬肉」記者會，堅決表達拒絕開放任一國家含瘦肉精的豬肉進口外，也宣示修訂地方自治條例，將豬肉及相關製品不得檢出乙型受體素，納入地方食安自治條例，以保障縣民健康。

31日國民黨苗栗縣議會黨團高喊「開放瘦肉精，鄉親不安心」。黨團副書記長韓茂賢指出，過去民進黨在野時，強烈反對含瘦肉精豬肉進口，如今成執政黨卻政策大轉彎，怒轟民進黨政府「換了位置換腦袋」，還不願接受國會監督，悍然宣布明年開放進口美國美豬、牛，竟為了利益罔顧人民的健康安全。

苗栗縣議會議長鍾東錦表示，進口豬肉跟本土豬肉價格差距太大，恐將衝擊鄉親生計與產業，且在尚未擬定完善配套措施與標準之前，中央竟貿然宣布開放美豬，在沒有與地方溝通、討論前提下，「我認為不太厚道」，因此國民黨團要捍衛食品安全，且黨團將提出瘦肉精與食安等相關管理辦法。

經營養豬產業的縣議員廖秀紅也指出，豬肉對生活飲食佔大部分，一條豬肉整身幾乎沒有一處是用不到的，焢肉、白切肉、豬腳、豬耳朵、豬頭肉廣受民眾喜愛，尤其豬肝、豬腰更是坐月子期間最重要的補品。她強調，瘦肉精副作用極大，除了對自身健康危害，更會影響下一代健康安全，因此呼籲中央，絕對不可進口美國豬，勿讓瘦肉精進到台灣。

鍾東錦表示，國民黨團將提案修正自治條例，將豬肉及其加工製品不得檢出乙型受體素，納入修正，並要求地方政府嚴格落實。廖秀紅也表示，將來進口豬肉等相關食品，務必標示產地與日期等資訊，讓消費者得以參考。

(中時 )